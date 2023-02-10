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12:21, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

Хакеры взломали Reddit

Хакеры взломали Reddit и украли внутренние документы и исходный код платформы

Фото: unsplash

Хакеры взломали Reddit и получили доступ к внутренним документам, исходному коду, а также к некоторым бизнес-системам. Об этом сообщается на сайте форума.

«Ночью 5 февраля системы Reddit были взломаны в результате изощренной фишинговой атаки. Злоумышленник разослал правдоподобно звучащие приглашения, указывающие сотрудникам на веб-сайт, который клонировал поведение нашего шлюза интрасети, в попытке украсть учетные данные и токены второго фактора», — говорится в сообщении.

После кражи учетных данных одного сотрудника киберпреступники получили доступ к внутренним документам, исходному коду и некоторым внутренним бизнес-системам Reddit. Вскоре после взлома пострадавший сотрудник сам сообщил о компрометации данных службе безопасности, которая оперативно заблокировала доступ хакерам к платформе.

По результатам проверки, компания пришла к выводу, что пользовательские данные, такие как пароли и учетные записи, находятся в безопасности. Также компания пока не обнаружила никаких признаков взлома основных производственных систем, которые запускают Reddit и хранят большую часть данных.

Ранее Reddit уже подвергался кибератакам. В 2016 году платформа была взломана хакером под ником BVM. Злоумышленнику удалось изменить пароли модераторов сайта и визуальный облик его страниц.

Reddit — социальная платформа, сочетающая черты социальной сети и форума. Reddit был запущен в 2005 году. На данный момент он находится на 19 месте в рейтинге самых популярных сайтов в мире по версии SimilarWeb.

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Денис Савосин
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