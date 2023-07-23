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09:18, 23 июля 2023Интернет и СМИ

Маск пообещал изменить логотип Twitter

Маск заявил о планах заменить птицу на логотипе Twitter, вместе нее появится Х

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Владелец Twitter Илон Маск пообещал изменить логотипе соцсети. Об этом он написал на своей странице.

Американский миллиардер планируется заменить птицу на X. Он считает, что новый логотип будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — пообещал он. Маск представил возможный вариант логотипа, который «если будет достаточно хорошо, уже завтра его запустят во всем мире». Предлагаемый бренд выглядит так: буква Х на черном фоне.

Миллиардер приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. Он сменил руководство соцсети и возглавил компанию.

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    Любовь Ширижик
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