Ведущие мировые СМИ написали об интервью Карлсона с президентом России Путиным

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привлекло внимание всего мира еще за несколько дней до выхода. С момента, как Карлсона заметили в Москве, материалы о его поездке и встрече с главой государства стали главной темой всех крупнейших мировых СМИ. После выхода интервью иностранные журналисты проанализировали выступление российского лидера. Что в речи Путина вызвало наибольший интерес у мировой прессы — в материале «Ленты.ру».

The Times

Британское издание The Times опубликовало материал с заголовком «Путин обвинил США в конфликте на Украине в интервью Такеру Карлсону». В статье приводятся слова главы государства о том, что конфликт на Украине был спровоцирован Западом. Авторы статьи подчеркнули, что беседа с Карлсоном стала первым интервью президента России после начала спецоперации, и назвали интервью долгожданным.

Газета также обратила внимание на комментарий российского лидера о задержанном в России корреспонденте американского издания The Wall Street Journal Эване Гершковиче, в отношении которого возбуждено дело по статье о шпионаже. Издание привело цитату президента о том, что Гершкович может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу России.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

France 24

Французский телеканал France 24 выпустил статью с заголовком: «Путин заявил, что поражение России "невозможно"». В материале журналисты процитировали слова российского лидер о том, что Москва одержит победу, несмотря на помощь Киеву со стороны США, Европы и НАТО. В статье тоже обратили внимание на то, что с начала спецоперации Путин не давал интервью представителям западных СМИ.

Помимо этого, журналисты акцентировали внимание на высказываниях президента о возможной сделке с США по поводу возвращения на родину корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Телеканал также привел слова президента России о том, возможен ли конфликт с другими странами, помимо Украины.

Когда Путина спросили, допускает ли Москва возможность конфликта с другими странами — членами НАТО Польшой и Латвией — или любого другого конфликта на европейского континента, он сказал, что об этом «не может быть и речи» France 24

The Australian

Австралийская газета The Australian выпустила два материала, посвященных интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. В первой статье с заголовком «Серьезно? Путин взял контроль над интервью Такеру», журналисты обратили внимание на то, что в интервью больше говорил президент России, в то время как Карлсон «спокойно слушал».

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Второй материал также был посвящен Гершковичу. Особое внимание журналисты обратили на слова Путина о том, что американец может быть освобожден, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам.

Politico

Европейская версия сайта газеты Politico привела слова Путина о том, что конфликт на Украине можно завершить за несколько недель, если Вашингтон прекратит поставлять Киеву военную технику. Говоря о задержании Гершковича, журналисты процитировали высказывания Путина о том, что «не было никакого табу для урегулирования этого вопроса».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Издание также процитировало слова Путина об американском предпринимателе Илоне Маске. В материале приводится цитата российского лидера о том, что «Маска невозможно остановить, так как он все равно будет делать то, что считает нужным».

The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало материал с заголовком: «Путин заявил Такеру Карлсону, что США нужно прекратить поставки оружия Украине». Газета обратила внимание и на заявление российского лидера о том, что в продолжающемся на Украине конфликте виноват Запад.

Журналисты также привели высказывания президента России о задержанном американском корреспонденте. «Путин утверждал, что 32-летний Гершкович был пойман, когда тайно получал конфиденциальную информацию, и что он работал на спецслужбы США», — говорится в материале.

Россия готова обсудить освобождение Гершковича, сказал Путин, но добавил, что спецслужбам США нужно подумать о том, как они могут внести свой вклад в достижение целей, которые преследуют их российские коллеги The Guardian

Эван Гершкович. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

New York Post

Американская газета New York Post опубликовала два материала с фрагментами интервью, один из которых полностью посвящен комментарию Путина о возможном освобождении Гершковича. «Путин заявил, что можно достичь соглашения, чтобы обеспечить возвращение на родину заключенного в тюрьму репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича», — говорится в статье.

Во второй статье издание процитировало слова Путина о том, что экс-президент США Билл Клинтон в беседе с ним допускал вступление России в НАТО, но после разговора со своей командой изменил позицию и заявил, что сейчас это невозможно.