Мизулина заявила о возможности разблокировки соцсети X

Мизулина: Соцсеть X могут разблокировать в России

Работа социальной сети X сильно изменилась, ее могут разблокировать в России. Об этой возможности заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС.

«Я считаю, что работа соцсети Х сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации. Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — сказала Мизулина.

Она отметила, что итоговое решение должно остаться за Роскомнадзором.

В феврале 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать соцсеть X после публикации в ней интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Сам факт публикации такого интервью доказывает, что соцсеть X придерживается нейтралитета в распространении информации», — заявил депутат.