В Кремле назвали условие для разблокировки X в России

Песков: Соцсеть X разблокируют, если она выполнит требования российских законов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что соцсеть X может быть разблокирована при соблюдении одного условия. Его он назвал в разговоре с ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что ограничения с соцсети будут сняты, как только она выполнит требования российского законодательства. Он добавил, что после этого препятствий для разблокировки не останется.

Ранее в Роскомнадзоре оценили перспективу снятия ограничений с соцсети. В ведомстве подчеркнули, что пока основания для этого нет.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что X могут разблокировать в России. По ее мнению, в соцсети стало меньше деструктивного контента.

В феврале 2024 года вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой снять ограничения с X после того, как на платформе опубликовали интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, сам факт публикации этой беседы свидетельствует о том, что соцсеть соблюдает нейтралитет в распространении информации.