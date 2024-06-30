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14:02, 30 июня 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

Роскомнадзор заблокировал созданный иноагентом Акуниным книжный сайт BAbook

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

По требованию Роскомнадзора заблокирована страница книжного сайта BAbook, созданного известным писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это следует из данных сервиса Роскомнадзора.

«Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от нас убрать книгу [Владимира Сорокина "Наследие"] из магазина, в противном случае угрожая заблокировать доступ к сайту на территории России… Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», — говорится в сообщении директора сайта Павла Истомина по случаю блокировки ресурса.

Ранее Роскомнадзор потребовал от браузеров Google и Opera заблокировать сведения об обходе блокировок.

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      Варвара Кошечкина
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