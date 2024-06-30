Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

Роскомнадзор заблокировал созданный иноагентом Акуниным книжный сайт BAbook

По требованию Роскомнадзора заблокирована страница книжного сайта BAbook, созданного известным писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это следует из данных сервиса Роскомнадзора.

«Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от нас убрать книгу [Владимира Сорокина "Наследие"] из магазина, в противном случае угрожая заблокировать доступ к сайту на территории России… Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», — говорится в сообщении директора сайта Павла Истомина по случаю блокировки ресурса.

Ранее Роскомнадзор потребовал от браузеров Google и Opera заблокировать сведения об обходе блокировок.