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16:09, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор потребовал от браузеров заблокировать информацию об обходе блокировок

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать сведения об обходе блокировок

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Роскомнадзор потребовал от браузеров Google и Opera заблокировать сведения об обходе блокировок. Об этом ведомство сообщило РИА Новости.

Регулятор заявил, что потребовал от Google и Opera ограничить доступ к плагину с информацией о способах обхода блокировок.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества. Согласно информации ведомства, в последнее время наблюдается многократный рост звонков злоумышленников с Украины и других стран.

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. Ведомство теперь может ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок. В Роскомнадзоре напомнили, что работа подобных сервисов запрещена на территории России.

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      Олег Давыдов
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