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05:35, 12 июня 2024Интернет и СМИ

В России предложили блокировать звонки из-за границы

«Известия»: РКН призвал блокировать звонки из-за границы для борьбы со спамом

Фото: Unsplash

Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества. Об этом написали «Известия».

В публикации отмечается, что с помощью инициативы операторы связи намерены защитить своих абонентов от угрозы со стороны мошенников. Согласно информации ведомства, сейчас наблюдается многократный рост звонков злоумышленников из Украины и других стран.

Однако решение о введение меры примет сам абонент: у него появится выбор, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа. Он также сможет получать звонки с заграничных номеров только из списка контактов.

В пресс-службе РКН добавили, что ведомство обсуждает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности в области усиления мер безопасности их клиентов.

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      Марина Совина
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