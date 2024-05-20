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13:21, 20 мая 2024Силовые структуры

В России задержали двоих пособников украинских телефонных мошенников

Волк: МВД и ФСБ обезвредили в Екатеринбурге 2 пособников украинских мошенников

Фото: congerdesign / Pixabay

В Екатеринбурге сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих пособников телефонных мошенников, проживающих на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые использовали сим-боксы для активации учетных записей в различных мессенджерах, за что получали вознаграждение в криптовалюте. Через специализированное оборудование аферисты под видом сотрудников банков звонили гражданам и вынуждали их переводить им денежные средства якобы на безопасный счет.

Возбуждены уголовные дела, в рамках которых проведены обыски. В МВД предоставили оперативное видео с задержанием пособников мошенников и изъятием сим-боксов.

На кадрах видны сотрудник правоохранительных органов, подозреваемые и оборудование, обнаруженное в их квартирах.

По адресам проживания фигурантов изъято также свыше 2000 сим-карт, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны. Задержанные признали вину и раскаялись в содеянном.

За март правоохранители изъяли в 40 российских регионах более 300 тысяч сим-карт и 600 сим-боксов, которые могли использоваться диверсантами и террористами. С их помощью мошенники совершали более 40 миллионов звонков в сутки.

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      Любовь Ширижик
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