При помощи изъятых ФСБ SIM-карт совершалось 40 миллионов звонков в сутки

При помощи изъятых ФСБ SIM-карт совершалось 40 млн мошеннических звонков в сутки

При помощи изъятых сотрудниками ФСБ и МВД сим-карт мошенники совершали более 40 миллионов звонков в сутки. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, правоохранители предъявили обвинения в совершении дистанционных хищений денег с банковских счетов россиян 44 фигурантам. В рамках этих дел провели обыски по 177 адресам в 42 регионах России. В МВД заявили, что эти номера использовались для хакерских атак с Украины, направленных на дестабилизацию работы коммерческих организаций и органов государственной власти России.

Ранее сообщалось, что за март силовики изъяли в 40 российских регионах более 300 тысяч сим-карт и 600 сим-боксов, которые могли использоваться диверсантами и террористами.