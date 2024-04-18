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11:00, 18 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

В 40 регионах ФСБ изъяла 300 тысяч SIM-карт, которыми пользовались террористы

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В 40 российских регионах сотрудники ФСБ изъяли более 300 тысяч SIM-карт, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, через SIM-карты россияне активировали счета в банках, онлайн-кошельки, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Следователи завели уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ в отношении 30 человек. Среди задержанных житель Петербурга, который активировал SIM-карты в интересах украинских террористов.

Ранее в Красноярском крае сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в 350 сообщениях о ложном минировании по всей России.

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