Российского подростка задержали за 350 ложных сообщений о минировании

В Красноярье задержали юношу, подозреваемого в 350 ложных звонках о минированиях

В Красноярском крае сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в 350 сообщениях о ложном минировании по всей России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, житель села Нижний Суэтук Ермаковского района, используя программу для подмены голоса, звонил и сообщал об опасных предметах в зданиях учебных заведений, органов власти и торговых центрах на территории страны. Всего с 2021 по 2023 год юноша совершил более 350 заведомо ложных звонков по полученным через мессенджер заказам. За выполненную работу подросток получал деньги.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Во время обысков по его месту жительства были обнаружены банковские карты, SIM-карта, планшет, ноутбук и сотовый телефон.

На время проведения расследования фигурант помещен под стражу. Силовики устанавливают все факты его преступной деятельности.

Ранее полицейские Астрахани установили личности школьников, которые могут быть причастны к ложным сообщениям о терактах в учебных заведениях.