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15:43, 22 декабря 2023Силовые структуры

Силовики нашли причастных к сообщениям о терактах российских школьников

В Астрахани установили личности причастных к сообщениям о терактах школьников

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Полицейские Астрахани установили личности двоих учеников, которые могут быть причастны к размещению в сети ложных сообщений о готовящихся терактах в местных школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались ученики пятого и девятого классов. С детьми, а также их родителями и педагогами проводятся профилактические мероприятия.

Установлено, что 15-летний школьник решил пошутить над одноклассниками и создал канал в мессенджере с информацией о приготовлении терактов в нескольких учебных заведениях Астрахани. После этого ученик пятого класса другой школы разместил в своем канале видеоролики, свидетельствующие о возможных приготовлениях к тем же преступлениям. Эта информация оказалась ложной.

Ранее ФСБ задержала троих несовершеннолетних из Запорожской области, подозреваемых в организации терактов на территории региона.

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      Олеся Мицкевич
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