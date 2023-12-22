Силовики нашли причастных к сообщениям о терактах российских школьников

В Астрахани установили личности причастных к сообщениям о терактах школьников

Полицейские Астрахани установили личности двоих учеников, которые могут быть причастны к размещению в сети ложных сообщений о готовящихся терактах в местных школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались ученики пятого и девятого классов. С детьми, а также их родителями и педагогами проводятся профилактические мероприятия.

Установлено, что 15-летний школьник решил пошутить над одноклассниками и создал канал в мессенджере с информацией о приготовлении терактов в нескольких учебных заведениях Астрахани. После этого ученик пятого класса другой школы разместил в своем канале видеоролики, свидетельствующие о возможных приготовлениях к тем же преступлениям. Эта информация оказалась ложной.

Ранее ФСБ задержала троих несовершеннолетних из Запорожской области, подозреваемых в организации терактов на территории региона.