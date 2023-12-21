ФСБ задержала троих несовершеннолетних диверсантов в российском регионе

В Запорожье силовики задержали несовершеннолетних диверсантов, готовящих теракты

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции установили и задержали троих несовершеннолетних жителей Мелитополя, подозреваемых в организации терактов на территории Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Сейчас в отношении задержанных и их неустановленных подельников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 3 статьи 222.1 («Незаконные хранение и ношение взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30 по части 2 статьи 205 («Подготовка к теракту») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Расследование продолжается.

По информации оперативников, подозреваемые являлись участниками диверсионной группы под названием «Черный Саботаж». По заданию украинских кураторов они в 2022 году получили российские паспорта и заняли активную пророссийскую позицию, собирая и передавая сотрудникам Службы безопасности Украины разведывательную информацию о российских войсках и руководстве региона.

За время своей деятельности диверсанты организовали несколько терактов с покушением на должностных лиц. Кроме того, в декабре 2022 года они передали Вооруженным силам Украины координаты гостинично-ресторанного комплекса, по которому был произведен ракетный обстрел. В результате этого трое человек получили ранения, а двое не выжили.

Ранее глава ФСБ сообщил об активизации Киевом отправки агентов и диверсантов на территорию России.