Глава ФСБ рассказал об активизации Киевом отправки агентов и диверсантов

Глава ФСБ Бортников рассказал об усилении тайной работы Киева по засылке агентов

Киев усиливает методы скрытой борьбы, активизируя агентурную и диверсионную деятельность в России. Об этом во вторник, 19 декабря, со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, с учетом процессов, которые идут на линии соприкосновения, Украина усиливает тайную борьбу по засылке агентуры и диверсантов и установлению отношений с людьми, способными нанести вред российскому тылу. Глава ведомства рассказал, что пока результаты работы не обнародуют, но в скором времени о них расскажут.

12 декабря Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что с начала года в России предотвратили 146 террористических актов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек.