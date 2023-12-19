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21:11, 19 декабря 2023Силовые структуры

Глава ФСБ рассказал об активизации Киевом отправки агентов и диверсантов

Глава ФСБ Бортников рассказал об усилении тайной работы Киева по засылке агентов

Киев усиливает методы скрытой борьбы, активизируя агентурную и диверсионную деятельность в России. Об этом во вторник, 19 декабря, со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, с учетом процессов, которые идут на линии соприкосновения, Украина усиливает тайную борьбу по засылке агентуры и диверсантов и установлению отношений с людьми, способными нанести вред российскому тылу. Глава ведомства рассказал, что пока результаты работы не обнародуют, но в скором времени о них расскажут.

12 декабря Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что с начала года в России предотвратили 146 террористических актов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек.

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      Владимир Седов
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