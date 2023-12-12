НАК раскрыл количество предотвращенных терактов в России за 2023 год

За 2023 год в России пресекли 146 терактов и раскрыли 73 террористических ячейки

С начала года в России предотвратили 146 террористических актов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников на заседании по итогам работы в 2023 году.

Всего с начала 2023 года силовики предотвратили 228 террористических преступлений.

Кроме того, по данным НАК, украинские спецслужбы активно вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов на территории России.