В России предотвратили 228 террористических преступлений в 2023 году

НАК: с начала 2023 года в России предотвратили 228 террористических преступлений

С начала 2023 года правоохранители предотвратили в России 228 террористических преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Среди них 146 терактов, уточнили в НАК. Силовики также пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек.

В комитете сообщили, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ сорвали 14 диверсий в Крыму в 2023 году.