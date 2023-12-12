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12:16, 12 декабря 2023Силовые структуры

В России предотвратили 228 террористических преступлений в 2023 году

НАК: с начала 2023 года в России предотвратили 228 террористических преступлений

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

С начала 2023 года правоохранители предотвратили в России 228 террористических преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Среди них 146 терактов, уточнили в НАК. Силовики также пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек.

В комитете сообщили, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ сорвали 14 диверсий в Крыму в 2023 году.

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      Варвара Митина
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