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09:58, 11 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ отчиталась о 14 сорванных диверсиях в Крыму в 2023 году

ФСБ сорвала 14 диверсий и терактов в Крыму в 2023 году

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ сорвали 14 диверсий в Крыму в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Теракты, в том числе на железной дороге, готовились спецслужбой Украины. С этой целью на территории полуострова были обустроены диверсантами 15 схронов. ФСБ изъяла оттуда 37 самодельных взрывных устройств и свыше 200 килограммов взрывчатки.

Российские спецслужбы выявили законспирированную сеть украинских агентов, действовавших в Крыму под контролем западных кураторов. Они готовили теракты на объектах энергетики и транспорта, против представителей госвласти и российских военнослужащих.

По данным фактам следователи ФСБ возбудили свыше 30 уголовных дел о терроризме.

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      Любовь Ширижик
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