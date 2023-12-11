ФСБ отчиталась о 14 сорванных диверсиях в Крыму в 2023 году

ФСБ сорвала 14 диверсий и терактов в Крыму в 2023 году

Сотрудники ФСБ сорвали 14 диверсий в Крыму в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Теракты, в том числе на железной дороге, готовились спецслужбой Украины. С этой целью на территории полуострова были обустроены диверсантами 15 схронов. ФСБ изъяла оттуда 37 самодельных взрывных устройств и свыше 200 килограммов взрывчатки.

Российские спецслужбы выявили законспирированную сеть украинских агентов, действовавших в Крыму под контролем западных кураторов. Они готовили теракты на объектах энергетики и транспорта, против представителей госвласти и российских военнослужащих.

По данным фактам следователи ФСБ возбудили свыше 30 уголовных дел о терроризме.