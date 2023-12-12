НАК сообщил о вербовке Украиной российских маргиналов для диверсий

НАК рассказал о вербовке Украиной российских маргиналов для подрывов и поджогов

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о вербовке спецслужбами Украины диверсантов из числа российских маргиналов. Об этом во вторник, 12 декабря, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе НАК.

Информация была озвучена во время совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба под руководством главы ФСБ Александра Бортникова. Подводя итоги работы силовиков в 2023 году в НАК отметили, что украинские спецслужбы привлекают маргинальную часть россиян к поджогам и подрывам российских объектов.

НАК выработал дополнительные меры для повышения эффективности противодействия террористическим угрозам в условиям проведения специальной военной операции (СВО) и выборов Президента России.