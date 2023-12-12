Глава ФСБ заявил о беспрецедентной кампании по расшатыванию ситуации в России

НАК: Украина развернула масштабную кампанию по расшатыванию ситуации в России

Начало событий в новости НАК сообщил о вербовке Украиной российских маргиналов для диверсий

Действующие на Украине центры проводят масштабную кампанию по расшатыванию ситуации в России и провоцируют беспорядки в стране. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

Беспрецедентная по масштабам операция проводится Киевом при кураторстве западных партнеров, отметил он. В 2023 году значительно выросло число террористических преступлений, угрожающих безопасности России.

Глава НАК связал этот рост с активной деятельностью украинских спецслужб и неонацистских формирований, которые курируют разведки США и Великобритании. Они вербуют маргиналов из числа россиян для совершения подрывов и поджогов.