Почти тысяча изъятых силовиками SIM-боксов для звонков с Украины попала на видео

Волк: 44 человека задержаны в ходе операции против массовых звонков с Украины

При помощи изъятых ФСБ SIM-карт совершалось 40 миллионов звонков в сутки

Начало событий в новости При помощи изъятых ФСБ SIM-карт совершалось 40 миллионов звонков в сутки

В ходе совместной операции ФСБ и МВД по ликвидации массового трафика с территории Украины, направленного на телефонное мошенничество и хакерские атаки, задержаны 44 человека, проведены обыски по 177 адресам в 42 регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве предоставили оперативное видео с изъятым оборудованием киберпреступников.

На кадрах видны серверные, SIM-боксы и оборудование для телефонных узлов. Силовики допрашивают задержанных.

Изъятые устройства позволяли злоумышленникам осуществлять с территории Украины массовую рассылку и вести международный телефонный трафик в российских сетях с целью совершения преступлений, направленных на дестабилизацию работы органов госвласти и коммерческих организаций в России.

Задержанным предъявлены обвинения в дистанционных хищениях денежных средств с банковских счетов граждан. У них обнаружено: почти тысяча SIM-банков, 11 серверных станций, 277 тысяч сим-карт.

С помощью изъятого оборудования совершалось свыше 40 миллионов мошеннических звонков в сутки.

Один из фигурантов дела — 44-летний житель Петербурга оказывал террористическим организациям с Украины услуги по активации SIM-карт. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Силовики изъяли в 40 российских регионах более 300 тысяч SIM-карт, которые могли использоваться диверсантами и террористами.