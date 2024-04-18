ФСБ задержала россиянина за активизацию SIM-карты в интересах террористов

В Петербурге ФСБ задержала мужчину за активизацию SIM-карты для террористов

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 44-летнего местного жителя за активизацию SIM-карты в интересах террористов с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ФСБ заявили, что мужчина оказывал услуги по активации SIM-карт террористическим организациям из Украины. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Правоохранители уже завели уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ в отношении 30 человек.