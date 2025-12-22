Звезду реалити-шоу арестовали за хулиганство и домашнее насилие

Участника шоу «Спросите Крисли» Кайла Крисли арестовали по обвинению в насилии

Участника американского реалити-шоу «Спросите Крисли» (Chrisley Knows Best) Кайла Крисли арестовали по обвинению в домашнем насилии. Об этом стало известно порталу TMZ.

Крисли взяли под стражу в штате Теннесси. Уточняется, что телезвезде предъявили несколько обвинений: помимо домашнего насилия, ему инкриминируют появление в общественном месте в состоянии опьянения, хулиганство, сопротивление аресту и нападение на сотрудника экстренных служб.

Звезду реалити-шоу и ранее арестовывали — в частности, его дважды брали под стражу по обвинению в нападении с отягчающими обстоятельствами. При этом одно из дел в итоге было закрыто, а в рамках другого он подал в суд на власти и правоохранителей, обвинив их в неправомерном аресте.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о помиловании Тодда и Джули Крисли — родителей Кайла. Их осудили в 2022 году за уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество.

Перед этим аресту подвергся еще один участник реалити-шоу «Спросите Крисли» Чейз Крисли. Причиной послужило нападение на менеджера ресторана.

