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16:20, 14 января 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу арестовали за нападение на сотрудника ресторана

Звезду реалити-шоу Чейза Крисли арестовали за нападение на менеджера ресторана
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Звезду американского реалити-шоу «Крисли знает лучше» Чейза Крисли арестовали за нападение на менеджера ресторана. Об этом пишет AP.

По предварительной информации, 28-летний участник реалити-шоу находился в ресторане в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что менеджер заведения несколько раз попросил Крисли уйти, однако тот не стал этого делать и дважды ударил сотрудника ресторана по лицу.

Спустя несколько дней Крисли арестовали. Его выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США арестовали популярного TikTok-блогера Чарльза Смита, который устроил опасный розыгрыш в супермаркете. Уточнялось, что тиктокер распылил украденное средство от насекомых на продукты в магазине, посчитав это пранком.

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