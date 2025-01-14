Звезду реалити-шоу арестовали за нападение на сотрудника ресторана

Звезду реалити-шоу Чейза Крисли арестовали за нападение на менеджера ресторана

Звезду американского реалити-шоу «Крисли знает лучше» Чейза Крисли арестовали за нападение на менеджера ресторана. Об этом пишет AP.

По предварительной информации, 28-летний участник реалити-шоу находился в ресторане в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что менеджер заведения несколько раз попросил Крисли уйти, однако тот не стал этого делать и дважды ударил сотрудника ресторана по лицу.

Спустя несколько дней Крисли арестовали. Его выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США арестовали популярного TikTok-блогера Чарльза Смита, который устроил опасный розыгрыш в супермаркете. Уточнялось, что тиктокер распылил украденное средство от насекомых на продукты в магазине, посчитав это пранком.