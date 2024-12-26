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18:22, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярного блогера арестовали из-за смертельно опасного розыгрыша

В США арестовали блогера Смита за распыление средства от насекомых в магазине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США арестовали популярного TikTok-блогера Чарльза Смита, который устроил смертельно опасный розыгрыш в супермаркете Walmart. Об этом пишет Newsweek.

Сообщается, что Смит опубликовал на своей странице в TikTok ролик, где распылил украденное средство от насекомых на продукты в магазине, — мужчина счел это розыгрышем. Вскоре после этого полиция арестовала блогера. Ему были предъявлены обвинения в распространении отравляющих веществ, нанесении ущерба в результате преступных действий, создании угрозы жизни людей и краже.

В полиции, комментируя поступок блогера, заявили, что инцидент с ним «подчеркивает потенциальную опасность безрассудных действий, замаскированных под розыгрыши в социальных сетях».

Ранее сообщалось об аресте в Бельгии блогера и стримера, известного под ником Isae. По версии следствия, он мог поджечь собственную машину ради страховых выплат.

На аккаунт Чарльза Смита в TikTok подписано более 300 тысяч пользователей. На странице он регулярно выкладывал видео с пранками. Его ролики в общей сложности набрали 14,6 миллиона лайков.

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