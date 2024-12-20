Известного блогера арестовали по подозрению в поджоге собственной машины

Стримера Isae арестовали в Бельгии по подозрению в поджоге собственной машины

Блогера и стримера, известного под ником Isae, арестовали в Бельгии по подозрению в поджоге собственной машины. Об этом сообщила нидерландская радиостанция FunX.

По версии следствия, блогер мог пойти на поджог своей машины ради страховых выплат. Предварительно, для этого он нанял нескольких молодых людей, которые подожгли автомобиль. В результате транспортное средство полностью выгорело, повреждения также получили другие машины и многоквартирный дом.

Сам Isae спустя некоторое время опубликовал видео, в котором пожаловался на то, что стал бездомным, поскольку его квартира и машина сгорели. Благодаря ролику полиция отследила местонахождение блогера и арестовала его.

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