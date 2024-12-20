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18:21, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Известного блогера арестовали по подозрению в поджоге собственной машины

Стримера Isae арестовали в Бельгии по подозрению в поджоге собственной машины
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @isae.nl

Блогера и стримера, известного под ником Isae, арестовали в Бельгии по подозрению в поджоге собственной машины. Об этом сообщила нидерландская радиостанция FunX.

По версии следствия, блогер мог пойти на поджог своей машины ради страховых выплат. Предварительно, для этого он нанял нескольких молодых людей, которые подожгли автомобиль. В результате транспортное средство полностью выгорело, повреждения также получили другие машины и многоквартирный дом.

Сам Isae спустя некоторое время опубликовал видео, в котором пожаловался на то, что стал бездомным, поскольку его квартира и машина сгорели. Благодаря ролику полиция отследила местонахождение блогера и арестовала его.

Ранее сообщалось, что известного российского TikTok-блогера Дмитрия Солдатова арестовали на 10 суток. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

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