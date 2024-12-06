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20:12, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Известного российского блогера арестовали на 10 суток

TikTok-блогера Дмитрия Солдатова арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Известного российского TikTok-блогера Дмитрия Солдатова арестовали за мелкое хулиганство. О решении суда сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

На тиктокера составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Суд назначил ему и другому фигуранту дела по 10 суток ареста.

«Установлено, что Солдатов Д.Ю. и Насидуллаев А.А., находясь в общественном месте, громко выражались нецензурной бранью в общественном месте, на законные требования сотрудников полиции не реагировали», — говорится в публикации.

Как уточняет Baza, Солдатов владеет популярным у юной аудитории, в том числе TikTok-блогеров, магазином одежды в Москве. Издание связывает арест блогера с дракой, которая произошла между сотрудниками его магазина и покупателями-подростками. Утверждается, что уже после конфликта Солдатов избил нескольких молодых людей, которые присутствовали при драке, но не участвовали в ней.

Ранее сообщалось, что в России вынесли приговор блогеру, который растоптал православный крест и позднее также стал фигурантом дела о распространении детской порнографии. Суд назначил ему семь лет лишения свободы.

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