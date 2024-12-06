Растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана осудили

В Москве суд приговорил к 7 годам блогера из Дагестана, растоптавшего крест

В Москве суд приговорил к семи годам лишения свободы 28-летнего блогера из Дагестана, который растоптал православный крест, а потом попался на распространении детской порнографии. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его признали виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

12 июля мужчина во время прямой трансляции в одной из социальных сетей растоптал христианский крест. После этого его задержали и отправили под стражу.

В рамках дела об оскорблении чувств верующих у блогера изъяли телефон. В нем нашли фото и видео порнографического содержания с несовершеннолетними. После этого ему предъявили обвинение еще по одной статье.