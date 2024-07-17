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11:18, 17 июля 2024Россия

В Дагестане блогер на камеру растоптал православный крест и поплатился

В Дагестане блогер записал на камеру, как растаптывает православный крест

В Дагестане блогер на камеру записал, как растаптывает православный крест, и поплатился. Соответствующие кадры опубликовало агентство Ura.ru.

На представленном видеоролике видно, как стример оскверняет крест и высказывает оскорбления в адрес верующих.

После того как его личность была раскрыта, блогер поспешил извиниться. В свое оправдание мужчина объявил, что христиане «первые начали». Реакции республиканских правоохранительных органов на это пока не последовало.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что уже обратился в Генпрокуратуру и МВД с призывом наказать стримера из Дагестана.

«Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан. Все это, естественно, прикрываясь выдуманным ником в сети, ибо трус», — пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Уфе мигранты, клеймившие детей за незнание Корана, выжгли лицо четырехлетнему мальчику.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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