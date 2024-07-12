Клеймившие детей за незнание Корана мигранты из Уфы выжгли лицо четырехлетнему мальчику

Mash Batash: в Уфе клеймившие детей мигранты выжгли лицо четырехлетнему мальчику

Мигранты, организовавшие в Уфе нелегальное медресе, выжгли лицо четырехлетнему мальчику. Подробности о приезжих, клеймивших детей раскаленным железом за незнание Корана, сообщил Mash Batash в Telegram.

Как стало известно, в религиозную школу отдавали несовершеннолетних со всей России. Всего в ней жили 16 воспитанников в возрасте от 4 до 16 лет, в том числе дети самих организаторов медресе. Чтобы соседи не жаловались на крики, мальчиков водили по съемным квартирам.

Управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело по факту незаконного лишения детей свободы, истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию. Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, мигрантов задержали.

Об организованном приезжими из Таджикистана нелегальном медресе, где клеймили учеников раскаленным железом, избивали их и ломали им пальцы, стало известно 12 июля. О происходящем в школе рассказал один из сбежавших подростков, который обратился за помощью в магазин.

Похожий случай произошел в Уфе в феврале 2023 года. Тогда гражданин Таджикистана, работавший в медресе, удерживал в подвале одной из местных мечетей мальчиков, где избивал их. О жестоком обращении с детьми в школе также рассказал сбежавший из нее подросток.