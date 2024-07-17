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13:51, 17 июля 2024Силовые структуры

Растоптавшего православный крест блогера из Дагестана задержали

В Москве задержали блогера из Дагестана, который растоптал православный крест

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали блогера из Дагестана, который растоптал православный крест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для допроса. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

По версии следствия, 12 июля мужчина во время прямой трансляции на своей странице в одной из социальных сетей растоптал христианский крест. Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств.

На кадрах видно, как стример оскверняет крест и высказывает оскорбления в адрес верующих.

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