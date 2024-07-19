Суд арестовал растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана

Суд в Москве арестовал блогера из Дагестана, растоптавшего христианский крест

Суд в Москве арестовал по ходатайству Следственного комитета блогера из Дагестана, которого задержали за публичное осквернение христианского креста. Помимо этого, мужчину обвиняют в распространении детской порнографии. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Прокуратура Москвы выяснила, что в 2022 году мужчина не только хранил у себя на устройствах порнографические материалы с несовершеннолетним, но и распространял запрещенные кадры в социальных сетях. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. А в связи с осквернением блогером чувств верующих его реальный срок может оказаться еще больше.

12 июля мужчина во время прямой трансляции на своей странице в одной из социальных сетей растоптал христианский крест. После этого его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Позже следователи также предъявили блогеру обвинение в распространении детской порнографии.