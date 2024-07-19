Растоптавшего православный крест блогера из Дагестана обвинили в распространении порно

Блогера из Дагестана, растоптавшего православный крест, обвинили в обороте порно

В Москве следователи предъявили обвинение в распространении детской порнографии блогеру из Дагестана, который растоптал православный крест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Таким образом, мужчина проходит обвиняемым по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 242.1 («Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

В рамках дела об оскорблении чувств верующих у блогера изъяли телефон. В нем нашли фото и видео порнографического содержания с несовершеннолетними.

12 июля мужчина во время прямой трансляции на своей странице в одной из социальных сетей растоптал христианский крест. После этого его задержали.