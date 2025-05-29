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19:52, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Трамп помиловал супружескую пару телеведущих

People: Трамп помиловал телеведущих Тодда и Джули Крисли за неуплату налогов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Danielle Del Valle / Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании супружеской пары телеведущих Тодда и Джули Крисли, известных по реалити-шоу «Спросите Крисли» (Chrisley Knows Best). Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что решение о помиловании было принято 27 мая на фоне продолжающегося судебного разбирательства против супругов, которых осудили в 2022 году за уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество. В январе 2023 года Крисли начали отбывать назначенные сроки лишения свободы, которые в совокупности составляли 19 лет, однако позже сроки были сокращены.

Трамп в телефонном разговоре с детьми семейной пары отметил, что посчитал их наказание слишком суровым. Он также добавил, что постарается добиться их освобождения из тюрьмы в кратчайшие сроки.

Дочь пары, Саванна Крисли, выразила благодарность Трампу в прямом эфире в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Мои родители могут начать жизнь заново! Мой телефон разрывается от звонков сейчас, но президент Трамп дал им полное, безусловное помилование, и за это я навсегда благодарна», — отметила она.

Ранее сообщалось, что эксперт по антиквариату и звезда телешоу «Охотник за аукционами» (Bargain Hunt) на канале «Би-би-си» Очуко Одзири признал вину по делу о финансировании терроризма. Ему предъявлено восемь обвинений в несообщении о подозрительной деятельности в рамках бизнеса.

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