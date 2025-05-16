Телезвезда признался в финансировании терроризма

Metro: Телезвезда Очуко Одзири признал вину по делу о финансировании терроризма

Эксперт по антиквариату и звезда телешоу «Охотник за аукционами» (Bargain Hunt) на канале «Би-би-си» Очуко Одзири признал вину по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает издание Metro.

Одзири признал вину в том, что в период с октября 2020-го по декабрь 2021-го года он не сообщил властям о продаже произведений искусства человеку, которого подозревают в финансировании ливанского шиитского движения «Хезболла», которое признано террористической организацией на территории Великобритании. В общей сложности ему предъявлено восемь обвинений в несообщении о подозрительной деятельности в рамках бизнеса.

Издание отмечает, что это первое дело, в котором применяется статья британского закона о борьбе с терроризмом от 2000 года, предусматривающая уголовную ответственность за отказ уведомить полицию о подозрениях в финансировании запрещенных группировок. Согласно этому закону, несообщение в полицию о том, что человек знает или подозревает своего делового партнера в участии в финансировании запрещенной группы, является преступлением.

Ранее сообщалось, что бывшего телеведущего Карлоса Уотсона приговорили в США почти к десяти годам тюрьмы за мошенничество, связанное с его обанкротившейся медиакомпанией Ozy Media. По решению суда он проведет в тюрьме 116 месяцев, сам Уотсон вину не признал.