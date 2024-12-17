Бывший телеведущий проведет почти 10 лет в тюрьме за мошенничество

Экс-телеведущего Уотсона приговорили к почти 10 годам тюрьмы за мошенничество

Бывшего телеведущего Карлоса Уотсона приговорили в США почти к 10 годам тюрьмы за мошенничество, связанное с его обанкротившейся медиакомпанией Ozy Media. Об этом пишет «Би-би-си».

Прокуроры заявили, что Уотсон и другие представители Ozy Media ради привлечения инвесторов сфальсифицировали информацию в том числе о финансовом положении компании и ее связях со звездами. Из-за обмана инвесторы потеряли десятки миллионов долларов.

Экс-телеведущего обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в краже личности при отягчающих обстоятельствах. По решению суда в тюрьме он проведет 116 месяцев.

Уотсон не признал вину и заявил, что оспорит решение суда.

Ранее сообщалось, что суд в Великобритании приговорил бывшего ведущего новостей на канале «Би-би-си» Дункана Бартлетта к восьми годам тюрьмы за педофилию. Он признал себя виновным в совершении 35 преступлений сексуального характера в отношении детей.