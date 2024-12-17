Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:35, 17 декабря 2024Интернет и СМИ

Бывший телеведущий проведет почти 10 лет в тюрьме за мошенничество

Экс-телеведущего Уотсона приговорили к почти 10 годам тюрьмы за мошенничество
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывшего телеведущего Карлоса Уотсона приговорили в США почти к 10 годам тюрьмы за мошенничество, связанное с его обанкротившейся медиакомпанией Ozy Media. Об этом пишет «Би-би-си».

Прокуроры заявили, что Уотсон и другие представители Ozy Media ради привлечения инвесторов сфальсифицировали информацию в том числе о финансовом положении компании и ее связях со звездами. Из-за обмана инвесторы потеряли десятки миллионов долларов.

Экс-телеведущего обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в краже личности при отягчающих обстоятельствах. По решению суда в тюрьме он проведет 116 месяцев.

Уотсон не признал вину и заявил, что оспорит решение суда.

Ранее сообщалось, что суд в Великобритании приговорил бывшего ведущего новостей на канале «Би-би-си» Дункана Бартлетта к восьми годам тюрьмы за педофилию. Он признал себя виновным в совершении 35 преступлений сексуального характера в отношении детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?

      Премьер Италии рассказала о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

      Критиковавшего политику Киева депутата вызвали на допрос в СБУ

      Для адвокатов Навального гособвинение запросило сроки более пяти лет

      В Госдуме захотели запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

      В Польше нашли жидкий кокаин в коробках с вином

      Доктор Мясников посоветовал некурящим россиянам носить в кармане спички

      Российская студентка зажгла петарды в банке и стала фигуранткой уголовного дела

      В Киеве отвергли участие Белоруссии в процессе переговоров

      Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше