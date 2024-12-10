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18:35, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Бывшего ведущего «Би-би-си» приговорили к восьми годам тюрьмы за педофилию

Бывшего ведущего «Би-би-си» Бартлетта приговорили к 8 годам тюрьмы за педофилию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Met Police / Daily Star

Суд в Великобритании приговорил бывшего ведущего новостей на канале «Би-би-си» Дункана Бартлетта к восьми годам тюрьмы за педофилию. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что Бартлетт признал себя виновным в совершении 35 преступлений сексуального характера в отношении детей. По данным следствия, журналист хранил у себя непристойные изображения несовершеннолетних. Кроме того, стало известно, что он платил деньги за просмотр прямых трансляций с сексуальной эксплуатацией детей.

Бартлетт работал на «Би-би-си» с 2001 по 2015 год. Он был корреспондентом канала в Токио, а также вел новостную программу World Business Report.

Ранее стало известно, что ведущего британского телешоу This Morning («Этим утром») на канале ITV Джино Д'Акампо обвинили в сексуальных домогательствах. Жалобу на ведущего подала одна из сотрудниц ITV, которая заявила, что он приставал к ней на протяжении пяти лет.

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