Ведущего популярного телешоу обвинили в сексуальных домогательствах

Ведущего шоу This Morning Джино Д'Акампо обвинили в сексуальных домогательствах

Итальянского телеведущего, звезду популярного телешоу This Morning («Этим утром») на британском канале ITV Джино Д'Акампо обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Sun.

Жалобу на ведущего подала одна из сотрудниц ITV. В заявлении указано, что она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Д'Акампо в период с 2006 по 2011 год.

«Джино тогда был моложе и не такой известный. Он говорил, что не хочет становиться популярным, потому что ему придется менять свое поведение. Он говорил и делал все, что хотел. Все об этом знали. Она стала жертвой его неподобающего поведения», — рассказал источник, близкий к работнице канала.

Отмечается, что ранее ведущего отстранили от участия в британской передаче Gordon, Gino and Fred: Road Trip («Гордон, Джино и Фред: Поездка») о путешествиях и еде. Поводом стал отказ Д'Акампо подписать пункт договора об этичном поведении. Кроме того, стало известно, что однажды ведущий в шутку обнажился перед участниками съемочной группы другой программы.

Ранее сообщалось, что ведущего британского телешоу «МастерШеф» на канале «Би-би-си» Грегга Уоллеса временно отстранили от работы из-за обвинений в неподобающем поведении. Коллеги телезвезды заявили, что он прижимался к ним и трогал их ягодицы.