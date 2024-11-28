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20:14, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Ведущего популярного телешоу отстранили от работы из-за обвинений в неподобающем поведении

Ведущего шоу «МастерШеф» на «Би-би-си» Уоллеса отстранили из-за жалоб
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ведущий популярного британского телешоу «МастерШеф» на канале BBC One Грегг Уоллес был временно отстранен от работы из-за обвинений в неподобающем поведении. Об этом пишет издание The Independent.

Сообщается, что на Уоллеса подали жалобы 13 человек, которые работали с ним на съемках различных телешоу последние 17 лет. Автор одной из жалоб рассказала, что за кулисами телеведущий отпускал неуместные пошлые шутки.

В результате канал отстранил Уоллеса от работы и начал расследование. «Мы серьезно относимся к любым проблемам, о которых нам сообщают, и у нас есть процедуры для их решения», — заявил представитель BBC One.

Грегг Уоллес вел кулинарное телешоу «МастерШеф» с 2006 года. Он также был участником танцевальной передачи Strictly Come Dancing.

Ранее стало известно, что за неподобающее поведение от работы был отстранен ведущий австралийского телеканала Seven Роберт Овадия. Сам журналист отрицал обвинения.

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