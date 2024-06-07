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18:42, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

Австралийского ведущего Овадию отстранили от работы за неподобающее поведение

Кадр: Channel Seven

Ведущий австралийского телеканала Seven, журналист Роберт Овадия был отстранен от работы за неподобающее поведение. Об этом сообщает The Guardian.

«Seven проводит расследование в связи с заявлениями о неподобающем поведении Роберта Овадии», — сказал представитель канала и добавил, что на время проверки ведущий был отправлен в отпуск.

Отмечается, что сам Овадия отрицает обвинения. «Насколько мне известно, ни нынешние, ни бывшие коллеги не подавали на меня никаких жалоб. Любое предположение, что я вел себя неподобающим образом, является ложным и злонамеренным», — заявил известный журналист.

Ранее стало известно о задержании бывшего репортера Seven Лиама Кокса. Ему предъявили обвинение в нападении с причинением тяжких телесных повреждений и умышленном удушении.

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      Олег Давыдов
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