Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

Ведущий австралийского телеканала Seven, журналист Роберт Овадия был отстранен от работы за неподобающее поведение. Об этом сообщает The Guardian.
«Seven проводит расследование в связи с заявлениями о неподобающем поведении Роберта Овадии», — сказал представитель канала и добавил, что на время проверки ведущий был отправлен в отпуск.
Отмечается, что сам Овадия отрицает обвинения. «Насколько мне известно, ни нынешние, ни бывшие коллеги не подавали на меня никаких жалоб. Любое предположение, что я вел себя неподобающим образом, является ложным и злонамеренным», — заявил известный журналист.
Ранее стало известно о задержании бывшего репортера Seven Лиама Кокса. Ему предъявили обвинение в нападении с причинением тяжких телесных повреждений и умышленном удушении.