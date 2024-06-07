Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

Австралийского ведущего Овадию отстранили от работы за неподобающее поведение

Ведущий австралийского телеканала Seven, журналист Роберт Овадия был отстранен от работы за неподобающее поведение. Об этом сообщает The Guardian.

«Seven проводит расследование в связи с заявлениями о неподобающем поведении Роберта Овадии», — сказал представитель канала и добавил, что на время проверки ведущий был отправлен в отпуск.

Отмечается, что сам Овадия отрицает обвинения. «Насколько мне известно, ни нынешние, ни бывшие коллеги не подавали на меня никаких жалоб. Любое предположение, что я вел себя неподобающим образом, является ложным и злонамеренным», — заявил известный журналист.

Ранее стало известно о задержании бывшего репортера Seven Лиама Кокса. Ему предъявили обвинение в нападении с причинением тяжких телесных повреждений и умышленном удушении.