Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:03, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Бывшего репортера задержали за нападение на женщину

Экс-репортера австралийского канала Seven Кокса обвинили в нападении на женщину
Лиам Кокс

Лиам Кокс. Кадр: Liam Cox / YouTube

Бывшего репортера австралийского телеканала Seven Лиама Кокса задержали за нападение на женщину. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.

Сообщается, что вечером 4 мая Кокс набросился на женщину и несколько раз ударил ее, а также попытался задушить. Прибывшие на место медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего увезли ее в больницу.

Кокса задержали 5 мая. Экс-репортеру предъявили обвинение в нападении с причинением тяжких телесных повреждений и умышленном удушении.

Задержанному было отказано в освобождении под залог. Он предстанет перед судом в конце месяца.

Ранее стало известно о том, что популярную тиктокершу Габриэль Эган арестовали в США за нападение на полицейского. Уточнялось, что она ударила правоохранителя головой, а затем пнула его по бедру.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны России. Почему это стало плохой новостью для Киева?

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве подешевел один тип жилья

      Среди жертв обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ оказался ребенок-аутист

      Стало известно число эвакуированных из Харьковской области украинцев

      Мошенники вымогали деньги у жителей Москвы и передавали их на финансирование ВСУ

      54-летнюю Дженнифер Лопес заподозрили в приеме «Оземпика»

      Бывшего репортера задержали за нападение на женщину

      Раскрыта польза индивидуального питания

      Политолог назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше