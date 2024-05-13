Бывшего репортера задержали за нападение на женщину

Экс-репортера австралийского канала Seven Кокса обвинили в нападении на женщину

Бывшего репортера австралийского телеканала Seven Лиама Кокса задержали за нападение на женщину. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.

Сообщается, что вечером 4 мая Кокс набросился на женщину и несколько раз ударил ее, а также попытался задушить. Прибывшие на место медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего увезли ее в больницу.

Кокса задержали 5 мая. Экс-репортеру предъявили обвинение в нападении с причинением тяжких телесных повреждений и умышленном удушении.

Задержанному было отказано в освобождении под залог. Он предстанет перед судом в конце месяца.

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