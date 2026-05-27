11:18, 27 мая 2026Экономика

Температуру моря на российских курортах оценили

Синоптик Макарова: Вода на российских курортах прогрелась до плюс 23
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Море в районе российских курортов прогрелось до 23 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее цитирует РИА Новости.

В городе Ейске Краснодарского края температура воды достигла отметки плюс 23 градусов — это пока самая высокая температура на морских курортах страны. В Геленджике температура в море поднялась до плюс 20, в Сочи — до 17 градусов. В Туапсе море прогрелось до 18 градусов.

В Крыму вода традиционно холоднее. Причина этого — апвеллинг, при котором холодная вода из глубин моря поднимается к поверхности воды. В Евпатории вода прогрелась до 17 градусов, в Алуште — до 11, а в Феодосии — до 14 градусов.

В средней полосе России температура в водоемах уже приблизилась к плюс 16-17 градусов. Такой показатель считается допустимым для открытия купального сезона, однако комфортной для плавания такую температуру не назовешь. Синоптики ожидают, что до комфортных плюс 19-22 градусов вода в местных водоемах прогреется только к середине июня.

