11:18, 27 мая 2026Россия

Режим ЧС ввели в Таганроге после ракетной атаки ВСУ

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В Таганроге ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Принято решение о введении локального режима ЧС. Комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причиненного ущерба», — заявила Камбулова.

Она уточнила, что двое пострадавших госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Камбулова также отметила, что в результате атаки серьезные повреждения получила котельная города, ее работу приостановили. Специалисты уже начали восстановление подачи горячей воды.

О ракетной атаке на город в Ростовской области стало известно утром 27 мая. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили на одной из улиц Таганрога.

