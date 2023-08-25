Число отравившихся шаурмой и курицей в Москве выросло

Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой и курицей в Москве выросло до 35

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в московском кафе выросло и достигло 35. Об этом журналистам сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

«По состоянию на 25 августа зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек», — говорится в сообщении.

Там отметили, что у 16 пострадавших выявили сальмонеллез. На данный момент исследования продолжаются.

О массовом отравлении в столичном кафе курицей гриль и шаурмой ранее сообщила региональная прокуратура. По их данным, изначально пострадавших было 23 человека. Все они покупали еду в одной из точек на улице Софьи Ковалевской.