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20:42, 25 августа 2023Россия

Число отравившихся шаурмой и курицей в Москве выросло

Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой и курицей в Москве выросло до 35

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в московском кафе выросло и достигло 35. Об этом журналистам сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

«По состоянию на 25 августа зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек», — говорится в сообщении.

Там отметили, что у 16 пострадавших выявили сальмонеллез. На данный момент исследования продолжаются.

О массовом отравлении в столичном кафе курицей гриль и шаурмой ранее сообщила региональная прокуратура. По их данным, изначально пострадавших было 23 человека. Все они покупали еду в одной из точек на улице Софьи Ковалевской.

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    Никита Абрамов
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