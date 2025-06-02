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11:29, 2 июня 2025Россия

Роспотребнадзор оценил ситуацию с завозом опасного вируса из Турции

Роспотребнадзор: Случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В России не зарегистрировали случаев завоза опасного вируса Коксаки, заявили в Роспотребнадзоре. Сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор, как уточняется, запросил информацию о текущей эпидемиологической ситуации у Минздрава Турции. Специалисты договорились об оперативном обмене информацией и содействии в случае выявления инфекционных заболеваний у граждан Турции и России, которые находятся на территории второй страны.

Ведомство назвало ситуацию стабильной и контролируемой и напомнило, что в целях профилактики инфекций нужно тщательно мыть руки после общественных мест и пить только бутилированную и кипяченую воду. Кроме того, фрукты и овощи лучше мыть бутилированной и кипяченой водой.

1 июня в сети появилась информация о заражении туристов из Москвы, которые отдыхали в отеле на юге Турции, вирусом Коксаки. Сообщалось, что заболели 15 человек, среди которых есть дети.

Первыми симптомами вируса Коксаки являются высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. Путь заражения у данного вируса, как рассказывал инфекционист Владислав Жемчугов, может быть любым, однако чаще всего он распространяется с едой и водой и воздушно-капельным путем

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