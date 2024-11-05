Россиянам рассказали о первых симптомах вируса Коксаки. Больше всего подвержены заражению дети

Иммунолог Жемчугов: рвота и диарея являются первыми симптомами вируса Коксаки

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки. К ним относятся высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. При их обнаружении врач посоветовал незамедлительно вызвать врача и сделать тест.

По его словам, вирус Коксаки — давно известный энтеровирус, который в просторечии называют кишечным гриппом.

Тяжелая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, легких и почек Владислав Жемчугов Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог

Жемчугов отметил, что путь заражения у данного вируса может быть любым, однако чаще всего он распространяется с едой и водой и воздушно-капельным путем. Медик добавил, что россияне заболевают вирусом Коксаки каждую осень. «Потому что люди приезжают из отпусков, привозят, дети идут в школу и "обмениваются", а потом приносят [инфекцию] домой», — сказал он.

Роспотребнадзор проконтролирует проверку детей на Коксаки

4 ноября стало известно, что в школах и детских садах в Московской и Владимирской областях обнаружили вирус Коксаки. Также заражения зафиксировали среди детей в Краснодарском крае. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из Турции туристы.

Роспотребнадзор намерен проконтролировать утренние фильтры в школах и детских садах в после массовых сообщений о случаях вируса Коксаки. Проверки в образовательных учреждениях для детей являются обязательными в период сезонных заболеваний.

Детей проверяют на такие признаки заболевания, как повышенная температура, кашель, насморк. В случает обнаружения симптомов ребенка следует изолировать из коллектива до полного выздоровления.

Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре сообщили, что инфицирование вирусами Коксаки А проявляется в сыпи, поражении дыхательных путей, стоматите, герпангине и других симптомах. Отмечается, что вирусы Коксаки В чаще всего оказывают поражающий эффект на сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи.

Пандемия COVID-19 могла усилить вирус Коксаки

Пандемия коронавирусной инфекции могла усилить вирус Коксаки. Россияне жалуются на появление ряда схожих симптомов: повышенная температура, красное горло, диарея, сыпь на ладонях и на теле. Отмечается, что это преимущественно детская инфекция, взрослые, как правило, переносят ее бессимптомно.

Роспотребнадзор ранее запросил у министерства здравоохранения Турции данные о жалобах российских туристов на неизвестный вирус. Так ведомство отреагировало на сообщения о массовых жалобах россиян на вспышку неизвестного вируса на турецком курорте Белек. По сообщению службы, ситуация с заболеванием взята на контроль.

В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью Роспотребнадзор