Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?

Число случаев ботулизма в четырех регионах России превысило 150

В России случаи отравления салатами из доставки зафиксировали уже в четырех регионах — Москве, Московской области, а также Татарстане и Нижегородской области. Больше всего отравившихся в столице — 121. По данным заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Еще по 14 случаев ботулизма зафиксировано в Нижнем Новгороде и Казани, 20 пациентов с подозрением на ботулизм госпитализировали в Подмосковье. На сегодняшний день общее число заболевших превышает 150. Их число продолжает расти — по некоторым данным, только в Москве регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм ежедневно.

169 случаев ботулизма зафиксировано в России

Из 20 пациентов в Московской области 12 находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. В Нижнем Новгороде в реанимацию поместили 12 человек, в Казани — восемь.

Все пациенты заказывали продукты питания через службы доставки

По данным Роспотребнадзора, перед тем как попасть в больницу пациенты заказывали лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком. Изначально эксперты предполагали, что бактерия ботулизма могла содержаться в рыбе и заправках к салатам. Роскачество провело исследование консервированного тунца. А ведущий эксперт по ботулизму в России, инфекционист Владимир Никифоров предположил, что бактерии содержались в компонентах салатов, которые хранились в консервированном виде.

В первую очередь я бы думал о томатных пасте или соусах. Во-первых, их обычно хранят герметично укупоренными, а во-вторых, для их производства часто используют падалицу — томаты, упавшие с кустов. Они могут быть загрязнены землей и, следовательно, клостридиями ботулину Владимир Никифоров инфекционист

Многие верят, что заболеть ботулизмом можно только после употребления консервов, а определить опасный продукт можно по вздутым банкам. Доктор биологических наук Анча Баранова развенчала эти мифы и подчеркнула, что бактерия ботулизма может появиться не только в банках с консервацией (причем даже необязательно во вздутых), но в любой готовой пище, если будут созданы условия, где бактерия могла бы размножаться и выделять токсин.

Позже появилась информация, что причиной отравления россиян стал другой ингредиент из салатов — консервированная фасоль, в которой образовался ботулотоксин. При этом до конца не понятно, были ли нарушены нормы хранения или сырье изначально было некачественным. Сейчас продажа салатов приостановлена.

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Как проявляется ботулизм

Поначалу ботулизм можно спутать с любой другой кишечной инфекцией, такой как ротавирус. Врач Владимир Пахотин отмечает, что легкую форму заболевания зараженные могут перенести, даже не подозревая об опасном диагнозе.

«Заражение сопровождается тремя признаками: тошнота, рвота и понос, расширенные зрачки и мышечная слабость — все это симптомы тяжелого направления. Кроме того могут возникнуть осложнения: пневмония и трахеобронхиты», — уточнил Пахотин.

У пациентов с ботулизмом возникают и неврологические симптомы — среди них сухость во рту, сильные головные боли, нарушение подвижности языка, а также проблемы со зрением и нарушение подвижности глазных яблок.

Затем у человека может случиться паралич верхних мышц: возникнут сложности с дыханием, будет тяжело глотать, парализует конечности и нарушится работа сердца.

«Больные жалуются на "сетку перед глазами", раздвоение в глазах. После возникает жажда, расстройство слюноотделения и акта глотания. Затем возникают головные боли, слабость, утомляемость, бессонница. Самое страшное — нарушение дыхания!» — отметил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев напомнил, что ботулотоксин — это то, что применяют в ботоксе, что парализует мышцы. «Соответственно, нарушение глотания, нарушение дыхания, паралич, смерть. Фактически человек погибает от неспособности дышать, задыхается при нормальных легких», — подтвердил Хухрев.

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Симптоматика может проявиться не сразу. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что инкубационный период ботулизма может составлять от нескольких часов до пяти суток от момента употребления пищи. Заболевание не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.

При этом биолог Баранова предупредила, что у взрослых до появления симптомов может пройти до 10 дней. «Если вы доставку (…) ели и уже вы думаете, что пять дней прошло (…), все равно лучше посмотреть за своими симптомами», — подчеркнула она.

Смертелен ли ботулизм

Ботулизм может быть смертельно опасным. Опасность ботулотоксина заключается в том, что симптомы нарастают очень быстро, и порой счет может идти на часы. Если симптоматика уже достаточно серьезная — с большой вероятностью пациент погибнет, отмечает врач Пахотин.

Если человек хапнул большое количество ботулотоксина и уже тяжелая клиническая картина, то это уже летальный исход Владимир Пахотин врач

Он добавил, что поставить диагноз медикам зачастую бывает нелегко, как и определить, какие лекарства использовать. Из-за этого лечение зачастую может быть непростым, даже если диагноз уже поставлен.

И все же, несмотря на опасную симптоматику, однозначно сказать, что ботулизм — смертельное заболевание, все-таки нельзя, отмечает биолог Баранова. По ее словам, при должном лечении 90 процентов пациентов выздоравливают — все зависит от того, сколько токсина попало в организм и насколько хорошо проводилось лечение.