Ведущий эксперт по ботулизму объяснил массовое отравление покупными салатами

Инфекционист Никифоров: ботулотоксин развивается в герметично закупоренной таре

Ботулотоксин попадает в пищу не из-за того, что ее готовят грязными руками или хранят в пластиковой таре, а из конкретных ингредиентов, заявил ведущий эксперт по ботулизму в России, инфекционист Владимир Никифоров. То, откуда в покупных салатах, которые привели к массовому отравлению в Москве, мог взяться яд, он объяснил в комментарии aif.ru.

Никифоров отметил, что бактерии, вызывающие ботулизм, активно размножаются при отсутствии кислорода. «Так чаще всего бывает не в пластиковой таре, а в герметично укупоренных консервах или в продуктах большого объема, типа колбасы, вглубь которой кислород тоже не поступает», — подчеркнул инфекционист.

По его словам, причина массового отравления может быть в том, что вызывающие ботулизм бактерии содержались в каких-то компонентах салатов, которые хранились в консервированном виде.

«В первую очередь я бы думал о томатных пасте или соусах. Во-первых, их обычно хранят герметично укупоренными, а во-вторых, для их производства часто используют падалицу — томаты, упавшие с кустов. Они могут быть загрязнены землей и, следовательно, клостридиями ботулину», — заключил Никифоров.

О массовом отравлении в Москве стало известно 15 июня. К 17 июня количество пострадавших с ботулизмом выросло до 121 человека, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Известно, что все они ели готовые блюда, в том числе салаты. Уголовное дело, которое завели после массового отравления москвичей покупными салатами, передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета.