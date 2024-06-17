Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:53, 17 июня 2024Забота о себе

Ведущий эксперт по ботулизму объяснил массовое отравление покупными салатами

Инфекционист Никифоров: ботулотоксин развивается в герметично закупоренной таре

Фото: Ryan Concepcion / Unsplash

Ботулотоксин попадает в пищу не из-за того, что ее готовят грязными руками или хранят в пластиковой таре, а из конкретных ингредиентов, заявил ведущий эксперт по ботулизму в России, инфекционист Владимир Никифоров. То, откуда в покупных салатах, которые привели к массовому отравлению в Москве, мог взяться яд, он объяснил в комментарии aif.ru.

Никифоров отметил, что бактерии, вызывающие ботулизм, активно размножаются при отсутствии кислорода. «Так чаще всего бывает не в пластиковой таре, а в герметично укупоренных консервах или в продуктах большого объема, типа колбасы, вглубь которой кислород тоже не поступает», — подчеркнул инфекционист.

По его словам, причина массового отравления может быть в том, что вызывающие ботулизм бактерии содержались в каких-то компонентах салатов, которые хранились в консервированном виде.

Материалы по теме:
Умерла Анастасия Заворотнюк. За что россияне полюбили звезду «Моей прекрасной няни»?
Умерла Анастасия Заворотнюк.За что россияне полюбили звезду «Моей прекрасной няни»?
30 мая 2024
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком
30 мая 2024

«В первую очередь я бы думал о томатных пасте или соусах. Во-первых, их обычно хранят герметично укупоренными, а во-вторых, для их производства часто используют падалицу — томаты, упавшие с кустов. Они могут быть загрязнены землей и, следовательно, клостридиями ботулину», — заключил Никифоров.

О массовом отравлении в Москве стало известно 15 июня. К 17 июня количество пострадавших с ботулизмом выросло до 121 человека, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Известно, что все они ели готовые блюда, в том числе салаты. Уголовное дело, которое завели после массового отравления москвичей покупными салатами, передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      «Ростех» поставил ВС России новую партию БМП-3

      Жители российского города искупались в автобусе

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      Многодетная россиянка купила лотерейный билет за 100 рублей и выиграла миллион

      Названа самая высокая собака в мире

      Россиянина осудили за совершенную на рыбалке в 2010 году расправу

      Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР на матче с Украиной

      Глава Минобороны России войдет в состав делегации Путина в КНДР

      Эндокринолог посоветовала россиянам простой способ продлить жизнь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше