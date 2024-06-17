Дело о массовом отравлении москвичей салатами передали в управление особой важности

Дело об отравлении москвичей передали в 1-е управление по расследованию

Уголовное дело, которое завели после массового отравления москвичей покупными салатами, передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В настоящий момент правоохранители устанавливают всех пострадавших, а также поставщиков этих салатов. Следователи допросили более 30 свидетелей и провели пять обысков в местах реализации продукции.

Ранее власти Москвы прокомментировали ситуацию с массовым отравлением горожан. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент с симптомами ботулизма в медучреждения обратился 121 человек.

По ее словам, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Об отравлении москвичей стало известно 15 июня. Тогда же Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.