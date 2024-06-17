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15:13, 17 июня 2024Россия

Определены ставшие возможной причиной ботулизма у москвичей продукты

Заммэра Москвы Ракова: ставшие возможной причиной ботулизма продукты определены

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Специалисты Роспотребнадзора определили продукты, которые стали возможной причиной распространения ботулизма среди москвичей. Об этом заявла заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова, ее слова приводит ТАСС.

По словам заммэра Москвы, власти города остановили дальнейшее распространение этих продуктов и проводят расследование. Ракова добавила, что в этом случае Роспотребнадзор работает с департаментом здравоохранения столицы.

Какие именно продукты могли стать причиной распространения заболевания, власти столицы не уточнили.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что по состоянию на 17 июня с симптомами ботулизма в столичные больницы и клиники обратился 121 человек. По ее словам, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Первые сообщения о массовом отравлении и ботулизме появились 15 июня. Известно, что пострадавшие ели готовые блюда, в том числе салаты.

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      Марк Леонов
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